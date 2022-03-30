«انفجار للخلافات الأوروبية».. الصين تعلق على الأزمة الأوكرانية

وأضاف وانج يى أثناء لقائه نظيره الروسى، سيرجى لافروف، فى مدينة تونسى الصينية، اليوم الأربعاء: "إن القضية الأوكرانية لها أصول وأسباب تاريخية صعبة، وهى أصبحت انفجارا لتلك الخلافات فى مجال الأمن التى كانت تتراكم فى أوروبا خلال وقت طويل".
وأوضح وانج يى، بحسب ما نشرته روسيا اليوم، "على المدى الطويل من الضرورى استخلاص الدروس من الأزمة فى أوكرانيا، وبناء مبادئ الاحترام المتبادل وعدم قابلية الأمن للتجزئة ومراعاة مخاوف جميع الأطراف فى هذا المجال، وعن طريق الحوار والمفاوضات، إنشاء هيكل أمنى أوروبى متوازن وفعال ومستدام، وبالتالى تحقيق النظام والاستقرار الطويل الأجل فى أوروبا".
وأكد الوزير أن بلاده "تدعم الجهود التى تبذلها روسيا والدول الأخرى لمنع حدوث أزمة إنسانية واسعة النطاق فى أوكرانيا"، مشيرًا إلى أن بلاده تؤيد الجهود الروسية والأوكرانية الهادفة إلى مواصلة المفاوضات، وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية.
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