ميقاتى يبحث مع وزيرى الداخلية والعدل الأوضاع الأمنية فى لبنان

جدة - نرمين السيد - وبحث ميقاتى مع وزير الداخلية اللبنانى القاضى بسام مولوى الأوضاع الأمنية فى البلاد واستعدادت الانتخابات النيابية المرتقبة فى مايو المقبل، إذ أقر مجلس النواب فى جلسته أمس الثلاثاء الميزانية المخصصة لوزارتى الداخلية والخارجية لإجراء الانتخابات فى الداخل والخارج. كما اجتمع ميقاتى مع وزير العدل هنرى خورى حيث تناول اللقاء المستجدات القضائية فى البلاد. جاء ذلك قبل جلسة عامة لمجلس الوزراء اللبنانى تنعقد بقصر الرئاسة بعبدا فى الرابعة عصر اليوم برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون لبحث عدد من الملفات. وعلى صعيد متصل، التقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتى بسفيرى المجر فيرينك سيللاج وكوريا الجنوبية إيل بارك، كما استقبل مدير عام وزارة الإقتصاد محمد أبو حيدر ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتشجيع الإستثمارات- إيدال مازن سويد.

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