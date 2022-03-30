جدة - نرمين السيد - وكانت تكلفة الغاز فى الولايات المتحدة، حتى قبل الهجوم الروسى على أوكرانيا فى أواخر فبراير، فى ارتفاع. إذ ارتفعت أسعار الوقود، وفقا لوزارة العمل الأمريكية، بنسبة 40% من يناير 2021 إلى يناير 2022.
وروسيا هى ثالث أكبر منتج للنفط فى العالم وأدى صراعها مع أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار الوقود فى الولايات المتحدة وأماكن أخرى. إذ بلغ متوسط تكلفة جالون التجزئة من البنزين فى وقت سابق من هذا الشهر 4.33 دولارات - ووصل إلى أعلى مستوى له فى 14 عاما، بحسب ما ذكرته جمعية السيارات الأمريكية (AAA).
ويبلغ متوسط سعر البنزين فى كاليفورنيا حاليا 5.91 دولارات للجالون و 4.24 دولارات للجالون على المستوى الوطني، وفقا لقناة "بى بى سى" البريطانية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أمريكيون يهربون إلى المكسيك بسبب ارتفاع أسعار الوقود على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.