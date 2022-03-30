أمريكيون يهربون إلى المكسيك بسبب ارتفاع أسعار الوقود

جدة - نرمين السيد - وكانت تكلفة الغاز فى الولايات المتحدة، حتى قبل الهجوم الروسى على أوكرانيا فى أواخر فبراير، فى ارتفاع. إذ ارتفعت أسعار الوقود، وفقا لوزارة العمل الأمريكية، بنسبة 40% من يناير 2021 إلى يناير 2022.

وروسيا هى ثالث أكبر منتج للنفط فى العالم وأدى صراعها مع أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار الوقود فى الولايات المتحدة وأماكن أخرى. إذ بلغ متوسط تكلفة جالون التجزئة من البنزين فى وقت سابق من هذا الشهر 4.33 دولارات - ووصل إلى أعلى مستوى له فى 14 عاما، بحسب ما ذكرته جمعية السيارات الأمريكية (AAA).

ويبلغ متوسط سعر البنزين فى كاليفورنيا حاليا 5.91 دولارات للجالون و 4.24 دولارات للجالون على المستوى الوطني، وفقا لقناة "بى بى سى" البريطانية.