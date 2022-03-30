مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى

جدة - نرمين السيد - ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أفادت الأوقاف الإسلامية بأن 81 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة من قوات الاحتلال، ونفذوا جولات استفزازية فى باحاته.

وكان المفتى العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى المبارك، الشيخ محمد حسين، حذر الأسبوع الماضي، من استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلى، بالسماح لجماعات المستوطنين المتطرفين باقتحام المسجد الأقصى.

وقال حسين - فى بيان صحفى - إن ما تشيعه سلطات الاحتلال من مخاوف حول حدوث اضطرابات فى شهر رمضان المبارك، ما هو إلا مقدمة لنواياها الخبيثة التى ستنفذها ضد المسجد الأقصى المبارك، مُحذرًا من تداعيات هذه الاعتداءات.

وحمّل الشيخ محمد حسين سلطات الاحتلال الإسرائيلى عواقب هذه القرارات البغيضة التى تزيد من نار الكراهية والحقد فى المنطقة وتؤججها، وتندرج فى إطار إطباق السيطرة على المسجد الأقصى المبارك.