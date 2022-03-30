جدة - نرمين السيد - وقالت الوزارة فى بيان: "سيتم تمديد العقوبات على القرم لتشمل المناطق الأوكرانية غير الخاضعة لسيطرة الحكومة فى مقاطعتى دونيتسك ولوجانسك، وذلك فى إطار مشروع القرار الجديد المعروض على البرلمان للنظر فيه".
وأشار البيان إلى أن العقوبات الجديدة، ستشمل الفحص الفنى للطائرات واليخوت الخاصة لرجال الأعمال الروس.
وأضاف البيان أن "الوثيقة التى ستساهم فى تقييد تقديم الصيانة أو المساعدة الفنية للطائرات أو السفن الخاصة بأفراد أو منظمات معينة، ستقدم إلى البرلمان اليوم"، وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- بريطانيا تعتزم اتخاذ إجراء ضد دونيتسك ولوجانسك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.