عاجل- بريطانيا تعتزم اتخاذ إجراء ضد دونيتسك ولوجانسك

جدة - نرمين السيد - وقالت الوزارة فى بيان: "سيتم تمديد العقوبات على القرم لتشمل المناطق الأوكرانية غير الخاضعة لسيطرة الحكومة فى مقاطعتى دونيتسك ولوجانسك، وذلك فى إطار مشروع القرار الجديد المعروض على البرلمان للنظر فيه".

وأشار البيان إلى أن العقوبات الجديدة، ستشمل الفحص الفنى للطائرات واليخوت الخاصة لرجال الأعمال الروس.

وأضاف البيان أن "الوثيقة التى ستساهم فى تقييد تقديم الصيانة أو المساعدة الفنية للطائرات أو السفن الخاصة بأفراد أو منظمات معينة، ستقدم إلى البرلمان اليوم"، وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية.