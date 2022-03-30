نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد تحويل الجامعات السعودية لنظام ثلاثة فصول رسميًا في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد تحويل الجامعات السعودية لنظام ثلاثة فصول حيث أعلنت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية كامل توجهاتها لاستكمال إجراءات التحويل للعمل على إتاحة كافةً الخدمات لجميع الدارسين للاستفادة بنظام الثلاثة فصول، وذلك من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي للتطبيق في إطار تنفيذ الخطة المقررة بعد نجاحها في المراحل التعليمية ما قبل الجامعي، إلى جانب توفير تخصصات دراسية مطابقة لنظام ثلاثة فصول مع إمكانية التعديل تيسيرًا على الطالب خطوات التسجيل.

موعد تحويل الجامعات السعودية لنظام ثلاثة فصول

تسعى وزارة التعليم بالسعودية بشكل ملحوظ إلى ضبط المنظومة التعليمية، وذلك بتوفير فرص العمل بنظام ثلاثة فصول لمساعدة الطلّاب على اجتياز الدراسة وتحقيق الهدف من هذا التطبيق في أقل وقت، بجانب إعطاء مساحة كافية لتوزيع المواد التعليمية خلال الفصول الدراسية.

وقد تم تحديد الموعد النهائي لتحويل الجامعات بالمملكة العربية السعودية إلى ثلاثة فصول دراسية في بداية عام 1444 هجريًا، وذلك بعد أن نجح تطبيق القرار في المرحلة الابتدائية ثم المرحلة المتوسطة، حتى انتقل إلى التعليم الثانوي.

وتعمل الوزارة بكل طاقتها على تحقيق العمل بنظام الثلاث فصول الدراسية للجامعات مع الحفاظ على الهيكل التعليمي، لكي يتوافق مع المواد الدراسية وكافة الأنظمة المختلفة إلكترونيًا.

كما شملت قرارات الوزارة أيضًا أن يكون الفصل الدراسي الواحد 13 أسبوعًا، وتكون إجازة نهاية العام الدراسي 30 يوم فقط، وحصول الطالب على عدد إجازات إجمالية تصل إلى 12 إجازة.

رابط نظام تحويل الجامعات السعودية

قامت وزارة التعليم في السعودية بإضافة رابط للدخول من خلال موقع يُعرف بـ “سفير الجامعات” يهدف إلى تحديد الجامعات السعودية التي تتيح نظام العمل بثلاثة فصول دراسية، ولمعرفة موعد تحويل الجامعات السعودية لنظام ثلاثة فصول ومعلومات أخرى يُرجى الضغط على زر الرابط من هنا.

وتتوقع وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية النجاح في تنفيذ الخطة المقررة في أول العام الجديد 1444 هجريًا كما أثبتت نجاحها في السابق، مما سيتيح الفرصة لرفع كفاءة العملية التعليمية والحفاظ على أداء هيئة أعضاء الجامعات وتفاعلهم المستمر مع الطلّاب.

سلبيات تحويل الجامعات السعودية لنظام ثلاثة فصول

تضم قرارات وزارة التعليم السعودية العديد من المزايا بعد إعلانها موعد تحويل الجامعات السعودية لنظام ثلاثة فصول جميعها في صالح الطالب، إلّا أنه توجد بعض السلبيات التي تحاول الوزارة إيجاد حل لها ومنها: