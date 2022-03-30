نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف حساب المواطن 1443 لشهر رمضان متى إيداع الدفعة 53 حساب المواطن لشهر أبريل في المقال التالي

عمر شويل - جدة حساب المواطن 1443 لشهر رمضان راتب شهر أبريل 2022 من أكثر المواعيد التي يجري عليها بحث مكثف الآن، من قبل المستفيدين لدعم حساب المواطن، حيث يبحث المستفيدين عن متى إيداع الدفعة 53 حساب المواطن لهذا الشهر أبريل 2022، وقد تم تدشين برنامج حساب المواطن لخدمة الأسر الفقيرة ومتوسطة الدخل، وحمايتهم من آثار الإصلاح الاقتصادي الدائر في المملكة ولتوفير حياة كريمة لهم، وفق رؤية المملكة 2030 في تطوير سبل وآليات الدعم وفق أعلى المعايير العالمية.

ينتظر الكثير من المستفيدين لدعم حساب المواطن نزول الدعم في شهر رمضان الكريم، حتى يستطيعوا توفير احتياجاتهم اليومية في هذا الشهر الكريم، كما ينتظرون موعد صرف المكرمة الملكية مكرمة الملك في رمضان 1443، ويتم تحويل دعم حساب المواطن في حسابات المستفيدين البنكية كل شهر.

ويتم الاستعلام عن نتائج استحقاق الدعم من خلال رابط استعلام حساب المواطن الإلكتروني ca.gov.sa، لذلك سوف نقدم لكم من خلال هذا المقال وعبر موقع ثقفني المتميز، موعد صرف حساب المواطن لشهر أبريل ورابط الاستعلام عن نتائج الأهلية.

موعد صرف حساب المواطن 1443 لشهر رمضان

من المعروف للجميع أنه قد تثبيت موعد نزول دعم حساب المواطن ليكون في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، وعند مصادفة يوم الصرف لعطلة رسمية كأن يكون يوم الجمعة يتم تقديم الموعد ليوم الخميس، كما أنه لو صادف الصرف يوم السبت يتم تأخير الصرف ليوم الأحد، ولذلك فمن المقرر صرف دعم حساب المواطن الدفعة 53 يوم الأحد القادم بتاريخ 09\09\1443 الموافق 10\04\2022، كما يجب تحديث البيانات المطلوبة قبل انقضاء المهلة المحددة للتحديث.

عداد نزول حساب المواطن لشهر أبريل

رابط استعلام حساب المواطن

يتم الاستعلام عن نتائج الأهلية إلكترونياً من خلال زيارة موقع حساب المواطن الإلكتروني www.ca.gov.sa.

يتم تسجيل الدخول بالطريقة المعروفة وإدخال كافة البيانات المطلوبة.

النقر على أيقونة “الاستعلام عن حالة الأهلية”.

وعند وجود أي استفسار يمكنكم التواصل مع البرنامج من خلال رقم “19912” أو من خلال موقع البرنامج على تويتر.

حاسبة البرنامج

كيف أتحقق من نتيجة الاستحقاق

يتم التحقق من نتيجة الاستحقاق إلكترونياً عن طريق الدخول إلى حسابك في البرنامج. ثم بعد ذلك يتم الضغط على “حالة الاستحقاق”. ومن خلال الضغط عليها يتم معرفة حالة الاستحقاق السابقة والحالية. فقد تكون “وجهت” وهذا يعني أنها قيد المراجعة. وقد تكون “مدفوعة” وهذا يعني أنه تم إيداع المبلغ للمستفيد. أو “في الانتظار” وهذا يعني أن هناك مشكلة في الحساب البنكي للمستفيد. وقد تكون “مرفوضة” وفي هذه الحالة يكون قد تم تحويل المبلغ لكن فيه مشكلة في الحساب البنكي. أو “لا يوجد” وهذا يعني أن المستفيد غير مستحق بسبب تخطيه الحد المانع من الصرف.