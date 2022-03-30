موعد صرف مكرمة شهر رمضان 1443 وشروطها

يبحث الكثير من مستفيدي الضمان الاجتماعي السعودي عن موعد صرف مكرمة شهر رمضان 1443 بالمملكة العربية السعودية، والتي يتم صرفها من خلال مرسوم ملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أو من خلال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وتعتبر المكرمة من أهم أنواع الدعم المالي الذي يقدم للمواطنين السعوديين خلال شهر رمضان الكريم لمساعدتهم في تلبية احتياجاتهم الضرورية، وتصرف المكرمة خلال الأيام الأولى من الشهر الكريم ويستفيد منها ملايين المواطنين بالمملكة السعودية وخاصة محدودي الدخل اللذين لا يستطيعون قضاء احتياجاتهم الهامة والضرورية، ويتميز هذا الشهر الفضيل بطقوس خاصة في المملكة والدول العربية، ويكثر فيه تناول اللحوم والحلويات التي تحتاج إلى الكثير من الأموال، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على موعد صرف مكرمة شهر رمضان 1443 وشروط الحصول عليها.

موعد صرف مكرمة شهر رمضان 1443

مكرمة شهر رمضان ليس لها موعد محدد في الصرف، وفي الغالب يتم صرفها في الأسبوع الأول من شهر رمضان الكريم، ويستفيد منها آلاف المواطنين من مستفيدي الضمان الاجتماعي السعودي، كما يستفيد منها المواطنين السعوديين من أصحاب الرواتب المنخفضة ومحدودي الدخل، وكذلك المطلقات والأرامل اللاتي ليس لديهن دخل شهري ثابت، والشيوخ من كبار السن وأصحاب العجز الكلي أو الجزئي.

شروط المكرمة الرمضانية

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية شروط مكرمة شهر رمضان 1443 وهى كما يأتي:-

أن يكون الشخص المتقدم للحصول على المكرمة سعودي الجنسية.

أن يكون من المقيمين بالمملكة العربية السعودية إقامة دائمة خلال آخر 3 أشهر.

لا يزيد الدخل الشهري للشخص المتقدم للحصول على مساعدة شهر رمضان 1443 عن ٣ آلاف ريال سعودي.

لا يكون لدى المتقدم أي أراضي زراعية أو أملاك عقارية أو سجل تجاري.

قيمة مكرمة شهر رمضان 1443

يتم تحديد قيمة المكرمة الرمضانية حسب عدد أفراد الأسرة وقيمتها كما يلي:-