خطوات استعادة كلمة المرور في منصة حساب المواطن إلكترونيا

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عمر شويل - جدة خطوات استعادة كلمة المرور في منصة حساب المواطن تتصدر محركات البحث العالمي حوجل منذ ساعات قليلة بعد ما بحث عنها عدد كبير من المواطنين في المملكة العربية السعودية هذا الأمر يلجا إليه المستفيدين من دعم حساب المواطن في حالة نسيان كلمة المرور ولكن تتيح بوابة حساب المواطن إمكانية تغيير كلمة المرور ورقم الجوال بأبسط الخطوات السهلة لاستعادها يعد البرنامج من أحد البرامج الاجتماعية الخدمية الذي يقدم الدعم النقدي للمستفيدين ويصرف بشكل شهري مستمر في حالة أستفاء شروط التسجيل التي حدد من قبل برنامج حساب المواطن.

كيف استعيد كلمة المرور في حساب المواطن إلكترونيا

وضح المسؤولون عن برنامج حساب المواطن شرح طريقة استعادة كلمة المرور في حساب المواطن عبر شبكة الأنترنت لكي يتمكن المستفيد المستحق من الدخول إلى حسابه في البرنامج والاستفادة من الخدمات المقدمة بكافة أشكالها المختلفة وذلك على النحو الأتي:

الدخول إلى الصفحة الرئيسية التابعة لبرنامج حساب المواطن. لابد من النقر على كلمة نسيت كلمة المرور. يجب إدخال رقم الهوية. اكتب جميع البيانات المطلوبة من ثم تاريخ الميلاد و ورقم الهوية وتاريخ انتهاء رقم الهوية. سوف تصلك رسالة على رقم الجوال بكلمة المرور المؤقتة. ادخل رقم الهوية وكلمة المرور المؤقتة ويجب أن تكون كلمة طويلة لا يمكن اختراقها مكونة من حروف وأرقام ورموز. ثم تغيير كلمة المرور المؤقتة إلى كلمة اخرى.

خطوات تحديث حساب المواطن برقم الهوية 1443

نوهت الحكومة السعودية بالمواطنين من محدودي الدخل التابعين للفئات المستحقة لدعم حساب المواطن أن يقوم بأجراء تحديث بيانات حساب المواطن الخاصة بهم يمكن تحديث حساب المواطن برقم الهوية 1443 أونلاين إذا كان قد حدث تغيير في عدد المتابعين لك أو تغيير في بيانات الراتب الخاص بك وترغب في التعرف على القيمة المستحقة لك من الدعم بعد تلك التغيرات ولتطمئن من وصول الدعم إليك إليكم خطوات تحديث بيانات حساب المواطن:

الذهاب إلى الموقع الإلكتروني لبرنامج حساب المواطن.

سجل الدخول على حسابك الموجود بالفعل بكلمة المرور رقم الهوية وكتابة التحقق الظاهر أمامك.

انقر على كلمة الدخول.

اختر كلمة استكمال الطلب.

قم بتعبئة البيانات المطلوبة ثم اذكر كل التغيرات التي طرات عليك.

اضغط متابعه قم بإحضار كافة المرفقات المطلوبة ثم اضغط تحديث

إذا كنت تريد الاستعلام عن المبلغ المستحق قم بالضغط على أيقونة الاستعلام بعد الدخول إلى البرنامج عبر الموقع الإلكتروني له.

متطلبات إثبات الاستقلال

بعد التعديلات الجديدة التي قام بها حساب المواطن وإعلان عنها البرنامج بالزأم الأفراد المستقلين المستفيدين بإرفاق ما يثبت استقلاليته المسكن لكل مواطن تخطى عمر 18 عاما واكثر وذلك برفع هذه الإثباتات المطلوبة والأتي ذكرها.