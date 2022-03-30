عاجل- روسيا: الغرب يحاول استبدال أفغانستان بأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - قال لافروف، خلال لقائه نظيره الباكستانى شاه محمود قريشى، "أولئك من كانوا يحاولون تحويل أفغانستان إلى مركز للسياسة العالمية، هم من يحاولون حاليًا استبداله بأوكرانيا.. ويفهم الجميع عما يدور الحديث"، بحسب قناة "روسيا اليوم" الإخبارية.

وكان لافروف، قد اتهم فى وقت سابق، الغرب بأنه يمارس الابتزاز والتهديدات والإنذارات، لإجبار الدول فى جميع المناطق على إدانة روسيا.