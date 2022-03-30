وزير الخارجية الأميركي يزور الجزائر.. ولقاء منتظر مع تبون

وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الأربعاء، إلى الجزائر، حيث من المنتظر أن يلتقي الرئيس عبد المجيد تبون، لبحث عدد من الملفات، أبرزها الأمن والاستقرار الإقليمي.

وهذه أول زيارة يقوم بها بلينكن إلى الجزائر بصفته وزيرا للخارجية. ووصل إليها بعد محطة في إسرائيل، حيث انضم إلى قمة جمعت وزراء خارجية دول عربية. وبعد إسرائيل، زار المغرب، حيث التقى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ووزير الخارجية ناصر بوريطة.

وبعد وصوله الجزائر، تحادث بلينكن مع وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، في مقر الوزارة، حسب ما ذكرت وكالة أنباء الجزائر.

ومن المنتظر أن يعقد بلينكن، في وقت لاحق، غذاء عمل مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

وتستمر زيارة وزير الخارجية الأميركي إلى الجزائر ست ساعات فقط، سيتم خلالها أيضا إطلاق معرض تجاري مع الشركات الأميركية المتواجدة في البلاد.