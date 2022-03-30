السعودية تدعم اقتصاد مصر بـ5 مليارات دولار

ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، الأربعاء، أن المملكة أودعت 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري.

وتأتي هذه الخطوة امتداداً للروابط التاريخية الراسخة وأواصر التعاون الوثيقة التي تجمع بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية الشقيقة، وتأكيداً ‏لعمق ‏العلاقات المتجذرة بين البلدين والشعبين الشقيقين. وجاء في البيان الملكي الذي نقلته "واس": "أودعت المملكة العربية السعودية إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري، تأكيدًا لتميز الصلات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين في جميع المجالات وعلى كل المستويات، واستمراراً من المملكة العربية السعودية، ضمن الجهود الحثيثة ودورها الريادي الدائم، في دعم جمهورية مصر العربية ‏الشقيقة".

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