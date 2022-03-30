نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف الضمان الاجتماعي 1443 لشهر رمضان راتب ضمان أبريل 2022 النظام القديم والجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف الضمان الاجتماعي 1443 يشغل تفكير الكثيرين من مستفيدي الضمان الاجتماعي بنظامه الجديد والقديم، ويستفيد من دعم الضمان الاجتماعي الكثير من الأسر والأفراد داخل المملكة، وقد وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الشروط اللازمة والتي يجب أن تتوافر فيمن يستحق راتب الضمان، كما أنه تم استحداث نظام الضمان الاجتماعي الجديد المطور ليعالج القصور في نظام الضمان بشكله القديم، وحتى يشمل فئات لم تكن مشمولة من قبل في نظام الضمان القديم.

وتحرص المملكة العربية السعودية ممثلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على توفير حياة كريمة لمواطنيها عن طريق دعمهم من خلال برامج الدعم والحماية الاجتماعية الكثيرة، ومن خلال النظر في البرامج المماثلة في العالم والاقتباس منها، حتى يؤتي الدعم ثماره ويكون هناك توزيع عادل للدعم داخل المملكة، كما أن نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد يهدف إلى تحويل الشباب القادرين على العمل من عاطلين لا يتقنون أي مهنة، إلى شباب قادر على العمل ممتلك لمهارات العصر الحديث منافس بقوة في سوق العمل.

موعد صرف الضمان الاجتماعي 1443 لشهر رمضان النظام القديم

تم تثبيت موعد صرف دعم الضمان الاجتماعي النظام القديم ليكون في اليوم الأول من كل شهر هجري، مالم يصادف يوم الصرف يوم جمعة وفي هذه الحالة يتم تقديم موعد الصرف يوم ليكون يوم الخميس، وعند مصادفة يوم الصرف ليوم السبت يتم تأخير الصرف ليوم الأحد، ولذلك فإن موعد صرف الضمان الاجتماعي لشهر أبريل “النظام القديم”، هو يوم الأحد 02\09\1443 الموافق 03\04\2022.

عداد نزول راتب الضمان “النظام القديم”

موعد صرف الضمان الاجتماعي الجديد لشهر أبريل

تم تثبيت موعد صرف الضمان الاجتماعي الجديد ليكون في اليوم الأول من كل شهر ميلادي. هذا في حال لم يصادف يوم الصرف عطلة رسمية وفي هذه الحالة يتم تقديم الموعد يوم ليوافق الخميس. أو تأخيره يوم ليكون يوم الأحد. ومن المقرر أن يتم صرف راتب الضمان الجديد لشهر رمضان “النظام المطور الجديد”. يوم الخميس بتاريخ 28\08\1443 الموافق 31\03\2022.

تحديث البيانات

من وقت لآخر تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بطلب تحديث بعض البيانات والمستندات التي قاربت على انتهاء سريانها. لذلك يجب التنبيه على سرعة تحديث البيانات المطلوبة قبل انقضاء المهلة المحددة وهي 30 يوم من تاريخ الإعلام. حتى لا يتم أيقاف وتجميد الراتب الخاص بالمستفيد.