نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الحصول علي قرض من بنك سامبا في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتساءل الكثير من الباحثين عن فرص تمويلية شخصية أو استثمارية أو عقارية في هذه الأيام عن كيفية الحصول علي قرض من بنك سامبا أوطرق تمويل أو قروض إسلاميه من خلال بنك سامبا بالمملكة العربية السعودية، وقد طرح بنك سامبا عبر موقعه الإلكتروني برنامج تفاعلي لحساب قيمة القرض ومدخلاته حسب احتياجات العميل وقيمة دخله وتأمينه ، وقد طرح البنك من خلال الموقع الإلكتروني العديد من الخيارات التمويلية والمخصصة لتتناسب ومتطلبات العملاء إن كانت عقارية أو شخصية ، لتمكنه من إعداد خططه الحالية والمستقبلية ، ويوفر بنك سامبا الخدمات المصرفية للتمويل العقاري وفق بعض الاشتراطات لقبول طلب التمويل مثل تقديم صاحب الطلب لبيان بمفردات راتبه الشهري بما هو مثبت لدي جهة عمله وموثقة منها ومن الغرفة التجارية ويكون راتبه متماشي مع قيمة القرض المطلوب وفق نظام الحاسبة وأن يكون مقدم الطلب ضمن فئة عمرية لا يتجاوز سنه الستون عاماً مع نهاية القسط الأخير من القرض المطلوب وان يحدد مقدم الطلب نوع القرض المطلوب وفق اتفاقيات الدعم من حكومة المملكة، ويمكن للعميل استخدام الحاسبة الموجودة علي الموقع لسهولة معرفة قيمة القرض الذي يستحقه ، وذلك بما يتماشى وأحكام الشريعة الإسلامية.

حاسبة سامبا للتمويل

هي أداة برمجية ومنصة محاسبيه يطرحها بنك سامبا عبر موقعه الإلكتروني لتسهيل كيفية الحصول على تمويل شخصي من بنك سامبا وتعني بحساب قيمة مدخلات الأفراد وقيم القروض المستحقة لكل فرد وبنك سامبا يقدم التمويلات العقارية مثل ما يقدمه بنك الراجحي من خلال معرفة كيفية الحصول علي قروض من بنك الراجحي ويتم حساب القرض من بنك سامبا حسب اختيارات عدة منها نوع التمويل أن كان تمويل شخصي أو تمويل عقاري ويرجع ذلك أيضا لجنسية العميل وقيمة دخله المادي كما هو موضح بالصورة التالية:

وتتميز القروض الشخصية من سامبا الكثير من المزايا مثل الحصول على قرض سامبا موسم الرياض و الحصول على تمويل شخصي بدون تحويل راتب و قرض بدون فوائد ومنتج قرض عقاري بدون فوائد من بنك سامبا

متطلبات و شروط الحصول على قرض و تمويل من بنك سامبا :

عبر الصفحة الإلكترونية للبنك يمكن أن نعرف كيفية الحصول علي قرض من بنك سامبا من خلال مليء البيانات الخاصة بالحاسبة الرقمية عبر الخطوات التالية :

الدخول إلي موقع بنك سامبا عبر الإنترنت.

في صفحة البداية نجد برنامج حاسبة سامبا للتمويل.

بعد قراءة الشرح نجد بعض المدخلات والاختيارات.

نختار نوع التمويل، تمويل شخصي أو تمويل عقاري.

إما أن نحدد قيمة صافي الراتب إن كان التمويل شخصي.

أو نحدد نحدد قيمة العقار إن كان التمويل عقاري.

و يتم اختيار جنسية طالب التمويل من القائمة المنسدلة.

ثم يتم اختيار العمر من القائمة المنسدلة.

بعدها يتم تحديد مدة التمويل بالسنوات.

بعد ذلك يتم وضع قيمة الراتب الشهري بالريال.

يليها تحديد القطاع الذي يعمل به مقدم الطلب.

و تحديد القيمة المرغوب في سدادها بخانة القيمة المتبقية للسداد.

إدخال القيمة المالية للعقار بالريال.

تلي ذلك إدخال إجمالي قيمة الالتزامات المالية لمقدم الطلب بالريال.

وأخيراً يتم تحديد الحالة الخاصة لمقدم الطلب إن كان متقاعد أم لا.

في كل خطوة يتم تحديدها تتقلص بعض الخانات والبيانات فلا داعي للقلق.

في النهاية نضغط علي احسب استحقاقك.

وحيث أن بنك سامبا يقدم شروط وإجراءات متميزة للحصول على قرض سامبا موسم الرياض ، وفي النهاية يجب عليكم مراعاة الشروط والأحكام الموجودة في اسفل الصفحة مسبوقة بعلامات نجمة حمراء وقراءتها جيداً، كما يمكنكم معرفة المزيد عن عروض شركة الراجحي المالية لاستثمار الأموال، والفيديو التالي يوضح عروض التمويل الشخصي من بنك سامبا و شروط الحصول على تمويل بدون فوائد و شروط الحصول على التمويل الشخصي وعن كيفية تقديم طلب قرض شخصي قصير الأجل من بنك سامبا للسعوديين والمقيمين :

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