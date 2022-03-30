مواعيد العمل البنوك السعودية في رمضان 1443 تعرف على موعد أهم البنوك بالمملكة

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عمر شويل - جدة مواعيد العمل البنوك السعودية في رمضان 1443 تعرف على موعد عمل أهم البنوك في المملكة. حيث إنه كالمعتاد والطبيعي اختلاف مواعيد العمل داخل جميع القطاعات والمؤسسات بصورة استثنائية في أوقات محددة على مدار العام. حيث يعد شهر رمضان الكريم أهم هذه الأوقات. كما تعلم أن مواعيد شهر رمضان تختلف تماما عن باقي مواعيد الشهور. ولهذا تقوم العديد من المؤسسات بالتقديم أو التأخير في مواعيد العمل. إضافة على ذلك بعض التعديلات الجذرية أيضا، مثل عدد ساعات الدوام والإجازات وغيرهم. واليوم سوف نقوم بعرض موعد دوام البنوك في المملكة.

مواعيد عمل البنوك السعودية في رمضان

قام البنك المركزي السعودي بتحديد موعد العمل في رمضان وأيضا إجازة عيدي الفطر والأضحى 1442. وقد قام البنك المركزي السعودي بالإعلان خلال بيان رسمي عن أوقات العمل اليومية في الشهر الكريم. ولقد تم تحديد المواعيد كما يلي :

سوف تكون بدءا من الساعة الـ 10 صباحاً ويستمر العمل إلي الساعة الرابعة مساءً، بمعني تقريبا 6 ساعات عمل متواصلة.

كما أعلن أيضاً أن أوقات العمل بمراكز التحويل المالية الخاصة للبنوك أثناء أيام رمضان. سوف تكون بدءا من الساعة التاسعة والنصف صباحاً وتستمر إلي الخامسة والنصف مساءً.

ومن الجدير بالذكر إنه تم استثناء عمل المكاتب بالبنوك والفروع الموسمية داخل مدن حجاج الجو والبحر. وأيضا داخل المناطق المقدسة داخل مكة المكرمة والمدينة المنورة. كما تم التوضيح إنها سوف تعمل خلال مدار الأسبوع. بما في ذلك يومي الجمعة والسبت، ويرجع هذا بسبب خدمة المعتمرين والحجاج وجميع الزوار.

ومن الجدير بالذكر أن هذه المواعيد تم وضعها لكم تتناسب مع أوقات والفطار وكذلك السحور للموظف.

كما إنه تم تحديد هذه الأوقات مع الأخذ في الاعتبار تقديم الخدمة للعميل كاملة دون أن ينقصها شئ مثلا باقي أيام العام.

مواعيد عمل مصرف الراجحي في رمضان

موعد عمل بنك الراجحي خلال شهر رمضان الكريم فهي بدءا من العاشرة صباحاً وإلي الساعة الرابعة عصرا خلال أيام الأسبوع ماعدا يومي الجمعة والسبت. أما صالات المتاجر والتمويل ومراكز البيع فهي سوف تعمل أيضاً فترة مسائية. وتمتد هذه الفترة من الساعة التاسعة مساء حتى الساعة 12 صباحاً.

ويوجد بعض الفروع التي ستعمل خلال الفترة المسائية بدءا من الساعة التاسعة مساءً وإلي الساعة الثانية عشر منتصف الليل، ويعتبر يومي الجمعة والسبت إجازة أسبوعية أيضا للعاملين.

مواعيد البنك السعودي للاستثمار في رمضان

وأيضا يعمل دوام البنك السعودي للاستثمار في خلال أيام رمضان 1442 أثناء فترة واحدة فقط وهي: بدءا من الساعة العاشرة صباحاً ويستمر إلي الساعة الثانية بعد الظهر. كما يمكنك التعرف أيضا على اندماج بنكي الأهلي وسامبا وينطلق رسميا البنك الأهلي السعودي