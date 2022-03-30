مفاجأة.. استطلاع أمريكى: بايدن يسقط أمام الرئيس السابق

جدة - نرمين السيد - وأظهر الاستطلاع - الذى أجراه مركز الدراسات السياسية الأمريكية فى جامعة "هارفارد"، ونشرته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، اليوم الأربعاء - أنه إذا أجريت الانتخابات الرئاسية لعام 2024 فى الوقت الحالى، فسيحصل ترامب على دعم بنسبة 47% مقارنة بنسبة 41% لبايدن، مع تردد ما نسبته 12% من الناخبين فى اختيار مرشح معين.
أما نائبة الرئيس الأمريكى كامالا هاريس، فجاءت نتيجتها فى الاستطلاع أسوأ بكثير مقارنة بترامب، مع اختيار 49% من المستطلعين لترامب، مقابل 38% قالوا إنهم سيدعمون هاريس.
ووفقا للصحيفة، فإن الاستطلاع ينذر بمشاكل للديمقراطيين فى جهودهم لعام 2024 للحفاظ على السيطرة على البيت الأبيض بعد استعادته قبل أقل من عامين.
وقد ألمح ترامب مرارا إلى أنه يفكر فى محاولة أخرى للرئاسة، ولا يزال يتمتع بشعبية كبيرة بين القاعدة المحافظة للحزب الجمهورى، فيما قال مارك بن، المدير المشارك لاستطلاع "هارفارد" إن "تفوق ترامب المبكر على كل من هاريس وبايدن يتحدث بشكل أقل عن شعبية الرئيس السابق وأكثر عن التحديات الحالية التى تواجه إدارة الرئيس بايدن مع الناخبين".
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