عاجل- أول تعليق من الكرملين على المفاوضات الأخيرة مع أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميترى بيسكوف، "فى الوقت الراهن، لا يمكننا الإشارة الى أى نتائج واعدة جدا أو تقدم من أى نوع. هناك الكثير من العمل لإنجازه".
وفيما يخص شبه جزيرة القرم، أكد بيسكوف، إنها جزء من روسيا، وفقا لما أوردته قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.
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