التعاون الخليجى: مشاورات الرياض فرصة لتحقيق السلام فى اليمن

جدة - نرمين السيد - أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، أن نجاح مشاورات الرياض ليس خيارا بل هى واقع يجب تحقيقه، متطلعا إلى أن تمثل تلك المشاورات فرصة لتحقيق السلام والأمن فى اليمن.





وقال الحجرف - فى كلمته اليوم الأربعاء، خلال الجلسة الافتتاحية للمشاورات اليمنية بالرياض التى تعقد تحت رعاية مجلس التعاون الخليجى - إن اليمنيين فى كل محافظة وكل مدينة يتابعون تلك المشاورات والأمل يحدوهم للوصول إلى كلمة سواء. وأوضح أن المشاورات اليمنية - اليمنية تعقد فى ظل انشغال العالم بظروف ومتغيرات دولية متسارعة، وأوضاع سياسية وعسكرية صعبة، تتطلب من أبناء اليمن فهم هذه الظروف ودراسة أثرها وتقييم انعكاساتها على العالم أجمع وعلى اليمن بوجه خاص. ولفت إلى أن تلك المشاورات تمثل منصة لتشخيص الواقع لنقل البلاد من حالة الحرب إلى حالة السلم، مؤكدا أن الأبرياء يتابعون المشاورات ويأملون التوصل إلى اتفاق.

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