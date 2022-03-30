عاجل- لبنان يعلن انتهاء عمليات الإجلاء من أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية، الانتهاء من عمليات إجلاء الرعايا اللبنانيين من أوكرانيا، وذلك بالتعاون بين السفارات اللبنانية فى كييف وبولندا ورومانيا وروسيا والهيئة العليا للإغاثة بلبنان.





وأكدت الوزارة، أن عمليات الإجلاء تمت للبنانيين الراغبين فى مغادرة البلاد، مشيرة إلى أن تلك العمليات واجهت صعوبات بسبب التطورات الميدانية وغياب الممرات الآمنة. على صعيد متصل، حضر السفير اللبنانى لدى أوكرانيا، على ضاهر، إلى بيروت لإطلاع السلطات الرسمية المعنية على آخر المستجدات.

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