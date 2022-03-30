عاجل- الدفاع الروسية تعلن تطورات الحرب فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - قال المتحدث باسم الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف اليوم الأربعاء، إن القوات دمرت مستودعات وقود فى مقاطعة خميلنيتسكى بغرب أوكرانيا، كانت تستخدم لتوفير الوقود للمركبات المدرعة للقوات الأوكرانية فى دونباس.

وأضاف كوناشينكوف، أن منظومة الصواريخ العملياتية والتكتيكية "إسكندر" دمرت مستودعين كبيرين لأسلحة الصواريخ والمدفعية الأوكرانية فى قرية كامينكا بمنطقة دونيتسك.

وتابع كوناشينكوف، أنه تم إسقاط طائرة من طراز "سو-24" تابعة لسلاح الجو الأوكرانى خلال معركة جوية فى مقاطعة ريفنى بالقرب من الحدود الأوكرانية البيلاروسية، فيما دمرت الدفاعات الجوية الروسية 10 طائرات أوكرانية بدون طيار فى أنحاء البلاد خلال يوم.

وأشار إلى أن القوات الجوية الروسية والصواريخ التكتيكية أصابت 64 منشأة عسكرية فى أوكرانيا خلال آخر 24 ساعة.

وحسب المتحدث، فإن الاهداف الأوكرانية التى دمرت منذ بداية العملية الخاصة، تضم ️321 طائرة مسيرة، و️124 طائرة حربية و77 مروحية، و214 أنظمة صواريخ مضادة للطائرات، و️1752 دبابة ومركبة قتال مصفحة أخرى، و️184 راجمة صواريخ، و️734 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، إضافة إلى 1640 قطعة من المركبات العسكرية الخاصة، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية.