عاجل- إجراء جديد من بولندا بشأن النفط الروسى

جدة - نرمين السيد - وقال مورافيتسكى - فى مؤتمر صحفى اليوم الأربعاء، أوردته وكالة الأنباء البولندية "باب" - إن "بولندا ستوقف استيراد الفحم الروسى بحلول مايو المقبل على أبعد تقدير، وتوقف استخدام النفط الروسى بحلول نهاية العام الجارى، مع قطع العلاقات الاقتصادية مع موسكو بسبب العملية العسكرية فى أوكرانيا".
وأضاف: "سنفرض حظرا شاملا على الفحم الروسى، وآمل أن نكون بحلول مايو على أبعد تقدير قد خرجنا تماما من الفحم الروسى. سنبذل قصارى جهدنا لوقف استخدام النفط الروسى نهاية هذا العام".
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