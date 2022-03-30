رغم نكسة المونديال.. إبراهيموفيتش يوضح موقفه من الاعتزال

يأمل المهاجم المخضرم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش في متابعة مسيرته الدولية مع منتخب بلاده غداة نكسة الخسارة أمام بولندا صفر-2 ضمن نهائي المسار الثاني من الملحق الأوروبي وعدم التأهل إلى مونديال قطر 2022.

وقال ابن الـ40 عاماً عندما سُئل عن مستقبله بعد الفشل في التأهل إلى العرس الكروي في خورزوف لقناة "سيمور": "طالما يمكنني الحفاظ على مستواي واللعب والمساهمة بشيء ما، آمل".

وشدد نجم ميلان الإيطالي مرة جديدة في المؤتمر الصحفي، الذي عُقد بعد خسارة منتخب بلاده عزمه عدم إعلان اعتزاله دولياً، علماً بأنه عاد إلى صفوفه العام الماضي بعد انقطاع طويل لأكثر من 4 سنوات.

وأضاف العملاق السويدي الذي دخل احتياطياً في الدقيقة 79 عندما كان منتخبه متأخراً بهدفين "سأستمر لأطول فترة ممكنة. لن تحصلوا على إجابة أخرى هنا لمجرد أننا لم نفز بهذه المباراة ولم نتأهل لكأس العالم"، مشدداً على أن خياره "ينطبق على المنتخب، وعلى ميلان أيضاً".

وكان مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي السابق أكد الأسبوع الماضي أنه يملك جسد "رجل عجوز"، إلا أنه يريد الاستمرار في اللعب لأطول فترة ممكنة، قائلاً إنه شعر بـ "ذعر" من مجرد التفكير في الاعتزال.