نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم باقي على بداية العام الدراسي ١٤٤٤ وفقًا لقرارات وزارة التعليم السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن وزارة التعليم قد كشفت عن التقييم منذ أن بدأ العام الدراسي 1443، ومن المفترض أن بالعام الدراسي الجديد ستقوم أيضاً الوزارة بإعلان التقيم الخاص به، ولذلك فإن الطلاب يتساءلون مع هذا الوقت مع اقتراب انتهاء هذا العام عن ميعاد بدء العام الدراسي الجديد والوقت المتبقي عليه، ولذلك عبر هذا المقال سوف نقدم كم باقي على بداية العام الدراسي ١٤٤٤.

كم باقي على بداية العام الدراسي ١٤٤٤

إن الطلاب هم الذين يهتمون دائماً بالأشياء التي تخص التعليم ومعهم أولياء الأمور وكذلك الكادر التعليمي بأكمله، فإنهم يتساءلوا دائماً عن ميعاد ابتداء العام 1444، ولكننا نريد أن ننوه بأن وزارة التعليم لم تعطي أي تصريح ولو بسيط عن العام الدراسي الجديد، ولم توضح متى يبتدي أو حتى ينتهي.

ولم تضع له أي تقويم أيضاً إلى الآن. فالجميع ينتظر الوزارة تصدر أي شيء بشأنه أو الجهات المعنية بحكومة المملكة، فالوزارة قد وضعت هذا العام 1443 بتغيرات جديدة ونظام حديث لكي تجرب هذا النظام، وهل سيتم السير عليه في العام المقبل أم أن الوزارة تتخذ قرارات جديدة لكي يسير العمل قادم بشكل مختلف، ونحن على انتظار من ظهور أي شيء متعلق بالأمر وسنقوم بإبلاغ الجميع عنه.

نظام الدراسة بالترم الثالث

إن الترم الثالث بدء واتخذت الوزارة قرارات جديدة بشأنه، تكون الدراسة خلال هذا الترم خمس ساعات لجميع الفئات، عاد الطابور الصباحي، سيتم إلغائه فقط في رمضان، عاد المقصف المدرسي، كما يلغي التباعد الذي قدم اتخاذه بسبب فيروس كورونا وبدأت الأمور تعود كما كانت من قبل لطبيعتها، وسيتم عودة أيضاً الأنشطة البدنية وكافة الأشياء التي ألغيت بسبب الفيروس.

ميعاد انتهاء هذا العام 1443

آثار الطلاب الكثير من الأسئلة حول ميعاد انتهاء الترم الثالث وانتهاء العام الدراسي بأكمله، فنهاية العام ستكون 30 يونيو الموافق 1 ذي الحجة طبقاً لتقويم وزارة التعليم، وهذا الميعاد محدد باللوائح المعتمدة من الوزارة، وبهذا التاريخ يكون الطلاب قد استطاعوا إنهاء جميع المقررات.

وأدوا جميع اختبارات نهاية العام، وعند انتهاء هذه الإختبارات يكون الطلاب قد استطاعوا أن يتخلصوا من الدوام ومن الذهاب للمدرسة مبكراً ويستمتعوا بالإجازة كما يفضلونها، أما عن ميعاد انتهاء هذه الإجازة إلى الآن أيضاً لم يصبح لدينا أي تفاصيل خاصة بالأمر حتى يتم الإعلان عن ابتداء جديد 1444، وبانتهاء هذا العام تكون الإجازة الصيفية قد انتهت تماماً.