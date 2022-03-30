سعر صندوق رمضان بنده ومكوناته 2022 وطرق التواصل مع شركة بندة

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عمر شويل - جدة بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان المبارك بدأ البحث عن احتياجات المنازل الأساسية مما دفع الكثير من الأشخاص حول المملكة العربية السعودية للتساؤل عن الصندوق الخاص برمضان، فالكل يرغب في شراءه الاحتياجات ولكن بسعر مناسب مما دفع شركة بندة لتوفير صندوق يشمل العديد من المكونات التي تستخدم بشكل أساسي في كل منزل، لذا سوف نوضح لكم سعر صندوق رمضان بنده ومكوناته 2022.

شركة بنده Panda

تُعتبر شركة بنده واحدة من ضمن الشركات المعروفة على مستوى المملكة العربية السعودية، فهي تضم أكثر من 200 فرع منتشرين فيما يُقارب 44 مدينة، حيث تكون سلاسل خاصة بالتجزئة في السعودية ومنها الهايبر، وسوبر ماركت ويتم التسوق بها بمعدل 120 مليونن شخص سنويًا، حيث يجذب له الكثير من الأشخاص نظرًا لضمنه أكثر أنواع المنتجات ذات الجودة إلى جانب تقديمه الكثير من الخصومات على جميع الاسعار.

سعر صندوق رمضان بنده ومكوناته 2022

صندوق الاحتياجات الأساسية في شهر رمضان من بنده يبلغ سعره 100 ريال سعودي، فهو يحتوي على العديد من المنتجات الأساسية التي يحتاج إليها كل منزل، ولكن هناك مجموعة كبيرة من الصناديق متوفرة حتى نفاذ الكمية، فهذا الصندوق هدفه التسهيل على كافة الأشخاص في الإرهاق والتعب عند انتقاء الضروريات كما أنه مُفيد لعمل الخير وتقديمه كهدايا بمناسبة شهر رمضان والتصدق به للمحتاجين.

مكونات صندوق رمضان من بنده

يحتوي هذا الصندوق على المكونات الأساسية وهي:

كيفية شراء صندوق رمضان بنده

لكي تتمكن من الحصول على صندوق بنده يُمكنك التوجه إلى أحد فروع بنده المتواجدة حول المملكة العربية السعودية، كما يُمكنك التواصل عبر الأرقام الخاصة ببنده لطلب عدد مُعين من الصنادق لكي تتأكد من توافرها، كما يُمكنك تنزيل تطبيق بنده على الجهاز الخاص بك كالتالي:

يُمكنك تنزيل التطبيق على جهازك الآيفون عن طريق apps.apple.com.

أما إذا كان هاتفك يعمل بنظام الأندرويد فيتم تنزيله عن طريق play.google.com.

طرق التواصل مع شركة بندة

يُمكنك التواصل مع شركة بندة عن طريق ما يلي لكي تقدم الكثير من الاستفسارات والمقترحات وهي: