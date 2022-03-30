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عمر شويل - جدة إن رابط التسجيل في الاعتكاف بالمسجد الحرام 2022 وموعد ارسال الطلبات أمر يهتم به مختلف المسلمين في المملكة العربية السعودية، وهذا حيث قامت الهيئة العامة الخاصة بشئون المسجد الحرام والنبوي بفتح الاعتكاف ضمن آخر أيام شهر رمضان الكريم بشكل رسمي لعام 1443، بعد أن يتم تقديم الطلبات الخاصة بالاعتكاف ثم الموافقة عليها، والجدير بالإشارة أن الهيئة قامت بإعلان موعد وطريقة التسجيل للراغبين في الاعتكاف.

رابط التسجيل في الاعتكاف بالمسجد الحرام 2022

الاعتكاف هو بقاء المسلمين في المسجد لعبادة الله والابتعاد عن كل المشاغل والأعمال الأخرى، والاعتكاف عبادة طوعية يمكن أن تتم بأي شهر إلا أن ثوابها في شهر رمضان أكبر من أي شهر آخر، وهذا حيث عرف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دائم الاعتكاف في العشر الأواخر في شهر رمضان.

كما تم ذكر أنه كان يعتكف أيضاً في شهر شوال، والتسجيل من أجل الاعتكاف خلال الأيام الأخيرة لشهر رمضان الكريم يتم من خلال بوابة شؤون المسجد النبوي الشريف، حيث قررت الهيئة أن تستقبل الطلبات بداية من 15 شعبان 1443، كما يستطيع الراغبين بالاستعلام أن يقوموا بهذا عبر نفس الموقع.

موعد ارسال طلبات الاعتكاف

أن استقبال طلبات الاعتكاف من قبل الهيئة يتم وفقاً للمدة التي قامت الهيئة بالإعلان عنها وهي كالتالي:

التسجيل في الاعتكاف يبدأ من 15 شعبان 1443 ويستمر إلى 10 رمضان

يتم استلام التصاريح الخاصة بالاعتكاف بالنسبة إلى المقبولين من 16 إلى 19 رمضان من خلال كابينة شؤون مساحة المسجد الحرام ذات الرقم

الاعتكاف يبدأ من 19 إلى 30 رمضان.

شروط الاعتكاف بالمسجد الحرام

قامت الرئاسة العامة الخاصة بشؤون المسجد الحرام بوضع شروط من أجل الاعتكاف وهي كالتالي:

أقل عمر للاعتكاف هو 18 عام.

التسجيل الإلكتروني بالبوابة وإصدار واستخراج تصريح.

لا يمكن مشاركة بطاقة المعتكف إطلاقاً.

ممنوع التجمع بموقف الاعتكاف أو رفع الأصوات.

الحفاظ على أماكن الاعتكاف نظيفة.

التعاون مع العاملين بالمسجد واتباع الأنظمة.

لا يجب وضع ملصقات داخل الحرمين أو اصطحاب أغراض غير مسموح بها.

التسجيل في الاعتكاف بالمسجد الحرام

يمكن للفرد التسجيل بالاعتكاف من خلال التالي: