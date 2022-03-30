بريطانيا تتعهد بتقديم 286 مليون جنيه إسترلينى إضافية لأفغانستان

وذكر بيان نشره الموقع الرسمى للحكومة البريطانية، أن هذا الإعلان يأتى قبل عقد مؤتمر الأمم المتحدة حول أفغانستان غدا الخميس، والذى سيجمع الحلفاء الدوليين لجمع الأموال الحيوية للمساعدات الإنسانية، وكذلك لحماية النساء والفتيات ودعم الاستقرار فى المنطقة.
وإلى جانب المساعدات الإنسانية الطارئة، ستدعم التعهدات المالية البريطانية الجديدة الخدمات الأساسية مثل تحسين الوصول إلى الرعاية الصحية ومساعدة المزارعين فى التغلب على آثار الجفاف، وسيتم توجيه التمويل البريطانى الجديد من خلال شركاء الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الموثوقة.
وحول التعهد الجديد، ذكرت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، "أن المملكة المتحدة تحشد الدول لدعم الشعب الأفغانى وتساعد فى قيادة الطريق نحو توفير الغذاء والمأوى والإمدادات الطبية التى تحافظ على الحياة، جنبا إلى جنب مع الحلفاء والشركاء، يمكننا أن نفعل المزيد وسوف نفعل المزيد لمساعدة أفغانستان".
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