رئيس كوريا الجنوبية يقترح لقاء زيلينسكى

جدة - نرمين السيد - وقالت المتحدثة باسم الرئيس المنتخب، كيم أون -هيه، فى تصريح اليوم الأربعاء حول الاتصال الهاتفى الذى جرى بين يون وزيلينسكى أمس الثلاثاء، "نقل الرئيس المنتخب يون نيته فى إجراء النقاش الذى يفضى إلى سبل التعاون الحقيقى من خلال لقاء بين البلدين فى المستقبل القريب، بعد انتهاء الحرب".

وحول تغريدة الرئيس الأوكرانى بموقع توتير حول الاتصال الهاتفى مع يون، والتى ذكر فيها أنه عبر للرئيس المنتخب عن ثقته بالتعاون المثمر بين البلدين، قائلا:"إن التعاون المثمر له مغزى كبير فى ضوء ما نراه يوميًا فى أوكرانيا" كما وجه زيلينسكى الشكر للشعب الكورى الجنوبى على دعمه لأوكرانيا.

وأضافت كيم "أن الرئيس المنتخب أعرب أيضا عن رغبته فى أن يجتمع البلدان فى أقرب وقت بعد انتهاء الحرب لإجراء محادثات حول سبل بناء تعاون عملى".. مؤكدة أنه "بهذا المعنى، تتماشى تغريدة الرئيس زيلينسكى ورغبات الرئيس المنتخب يون".