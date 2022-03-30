عاجل- تحديات جديدة.. الصين تعلق على علاقاتها مع روسيا

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بعدما أكد وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، على حرص بلاده على تطور العلاقات مع الصين، مشيرا إلى أن البلدين يعتزمان المضى قدما نحو نظام عالمى عادل ومتعدد الأقطاب.
وكان لافروف قد وصل اليوم الأربعاء، إلى مدينة تونشى بشرق الصين فى زيارة التقى خلالها نظيره الصينى وانج يى، وفقا لما أوردته قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.
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