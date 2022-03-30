عاجل- جونسون يضع خطة دعم لأوكرانيا (أسلحة فتاكة)

جدة - نرمين السيد - ونقلت صحيفة "التايمز" البريطانية عن المصادر قولها، إن جونسون أبلغ مجلس الوزراء بخطته، مؤكدين أنه لم يحدد نوع الأسلحة التى يمكن أن تزود لندن بها كييف.

فيما قالت الصحيفة، إن مثل هذه الأسلحة تتطلب تدريبا إضافيا، بينما تخشى الحكومة البريطانية أيضا من حدوث تصعيد.

ولفتت "التايمز" إلى أن أحد خيارات توريد الأسلحة يتمثل فى نظام المدفعية ذاتية الدفع "أس-90 فيكرز"، إلا أنه يشار مع ذلك إلى أن هذه الأنظمة قديمة بالفعل، فى حين أن "أنظمة المدفعية ذات العيار الأكبر" ستتطلب تدريب الجنود الأوكرانيين فى البلدان المجاورة.

وكانت روسيا قد أعلنت مرارا أن توريد الأسلحة الفتاكة إلى أوكرانيا من قبل الغرب أمر غير مسؤول، وتوزيعها غير المنضبط قد يشكل تهديدا للدول الأوروبية ويزيد حجم الخسائر، لكنه لن يؤثر على نتيجة العملية.