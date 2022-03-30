وزير الاقتصاد الألماني يرفع مستوى التحذير بشأن إمدادات الغاز

قال وزير الاقتصاد الألماني، اليوم الأربعاء، إنه أطلق مستوى “إنذار مبكر” فيما يتعلق بإمدادات الغاز وسط استمرار مطالبة روسيا بالدفع بالروبل.
وقال روبرت هابيك للصحفيين، إن هذا المستوى هو الأول من بين ثلاثة مستويات تحذيرية، وسيترتب عليه تشكيل فريق أزمة في وزارته لتشديد مراقبة وضع إمدادات الغاز.
وأضاف هابيك أنه اتخذ هذا الإجراء بعد أن أشارت موسكو إلى أنها ستقر مشروع قانون يطالب بدفع ثمن الإمدادات بالروبل على الرغم من رفض مجموعة الدول الصناعية السبع لهذه المطالب يوم الإثنين.
وقال إن مخازن الغاز في ألمانيا مملوءة حاليا بنحو 25 % من طاقتها.
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