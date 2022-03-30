أبو الغيط يشيد بدور الإدارة الحكومية بالدول العربية فى الحد من مخاطر كورونا

جدة - نرمين السيد - أشاد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بالدور الذى لعبته الإدارة الحكومية فى الدول العربية منذ بداية جائحة كورونا "كوفيد -19"، حيث أثبتت نجاحها فى الحد من انتشار مخاطر الجائحة.





وقال أبو الغيط فى كلمته اليوم الأربعاء بافتتاح أعمال منتدى الإدارة الحكومية العربية الذى يعقد ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات بدبى بالتعاون بين وزارة التطوير الحكومى والمستقبل بالإمارات والمنظمة العربية للتنمية الإدارية، إن الجائحة فرضت على الحكومات إعادة النظر فى أولوياتها لتطوير سياسات وطنية لبناء القدرات ومجابهة الكوارث. وأشار إلى أهمية الاستعداد لمجابهة الأزمات القادمة من خلال الاستشراف وبناء القدرات والمرونة فى الأداء والابتكار. وأشاد أبو الغيط بالتجربة الإماراتية الناجحة لرفع كفاءة الإدارة الحكومية، مؤكدا على أهمية الإدارة الحكومية باعتبارها قاطرة نجاح لأى مشروع نهضوى، ولفت إلى أنه خلال الأزمات يلجأ الأفراد إلى الحكومات كما حدث فى الأزمة المالية العالمية عام 2008، وأزمة كوفيد -19.

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