عاجل- أول إجراء من ألمانيا لضمان إمداد الغاز

جدة - نرمين السيد - وقال وزير الاقتصاد الألمانى، روبرت هابيك، إن "خلية أزمة شكلت الآن ضمن الوزارة للإشراف على الوضع فيما رفضت مجموعة السبع الطلب الروسى للمدفوعات بالروبل". وأضاف أن هذه الخطة الطارئة تشمل ثلاثة مستويات إنذار، مشيرا إلى أنه فى هذه المرحلة تحاول ألمانيا ضمان "أمن الإمدادات" بالغاز، وفقا لما أوردته قناة "سكاى نيوز" الإخبارية.

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