عاجل- الأمم المتحدة تحذر من أزمة غذاء عالمية

وقال بيسلى - فى كلمة ألقاها أمام مجلس الأمن الدولى ونقلتها شبكة "يورونيوز" الأوروبية اليوم الأربعاء، "العديد من المزارعين الأوكرانيين الذين ينتجون كمية كبيرة من القمح فى العالم يقاتلون الآن الروس، لذا فان أسعار المواد الغذائية المرتفعة بالفعل آخذة فى الارتفاع".
ونوه إلى أن برنامج الغذاء العالمى كان يطعم 125 مليون شخص فى جميع أنحاء العالم قبل العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا، وقد أجبر الآن على البدء فى خفض الحصص الغذائية بسبب ارتفاع تكاليف الغذاء والوقود والشحن، لاسيما أن البرنامج يشترى 50% من حبوبه من أوكرانيا.
جدير بالذكر أن أوكرانيا وروسيا تنتجان 30% من إمداد العالم من القمح و20% من الذرة ومن 75% إلى 80% من زيت بذور عباد الشمس.
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