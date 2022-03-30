شروط تجديد الإقامة في المملكة العربية السعودية والتعرف علي خطوات تجديدها

يتساءل الكثير عن ما هي شروط تجديد الإقامة في المملكة العربية السعودية، وعن أسعار الرسوم، فقد تم الإعلان مؤخرًا في المملكة العربية السعودية عن الشروط الخاصة بتجديد الإقامة لعام 2022 والرسوم الخاصة بالتجديد، وهذا ما أعلنته وزارة الخارجية وهي كل التفاصيل الخاصة بتجديد الإقامة وعن أسعار الرسوم سواء للوافدين أو للعاملين في جميع القطاعات وجميع المهن المختلفة، وسنذكر في مقالنا اليوم ما هي الشروط المطلوبة لتجديد الإقامة وما هي أسعار الرسوم.

شروط تجديد الإقامة بالمملكة

تم وضع العديد من الشروط من قبل الإدارة العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية، ويجب أن تستوفى جميع الشروط من أجل الحصول على تجديد الإقامة، وهذه الشروط هي: –

أن يكون جواز السفر الخاص بالمقيم في السعودية ساري لمدة لا تقل عن ستة أشهر.

يجب أن يكون المقيم أثناء تجديد الإقامة متواجد في المملكة العربية السعودية.

سداد قيمة الرسوم الخاصة بتجديد الإقامة.

أن وجد مخالفات مرورية يقوم بتسديد جميع المخالفات قبل تقديم تجديد الإقامة.

ألا يوجد أي مشاكل بينه وبين صاحب العمل.

يجب أن يوجد ذكر من أسرته قد قام بالتسجيل للحصول على الإقامة وأنه يعمل لمدة 21 سنة في السعودية.

رسوم تجديد الإقامة في المملكة

تم وضع أيضًا أسعار الرسوم لتجديد الإقامة من قبل الإدارة العامة للجوازات وهي: –

سعر الرسوم الخاصة للعمالة المنزلية 500 ريال سعودي لتجديد الإقامة.

أما للأفراد العاملين فإنها بقيمة 650 ريال سعودي.

بينما قدرت الرسوم لتجديد الإقامة للمواليد أو للتابعين خارج السعودية 200 ريال سعودي.

في حالة تغيير الوافد مهنته وقام بدفع رسوم التجديد فإنه يدفع 1000 ريال سعودي.

طريقة تجديد الإقامة في المملكة

أتاحت الإدارة العامة للجوازات إمكانية تجديد الإقامة إلكترونيًا وذلك كالآتي: –