جدة - نرمين السيد - وقال لافروف: "نحن مهتمون بأن تتطور علاقاتنا مع الصين بشكل ثابت ومستمر"، مضيفا أننا "نمر بمرحلة خطيرة للغاية فى تاريخ العلاقات الدولية. وأنا مقتنع بأنه فى أعقاب هذه المرحلة، ستتضح ملامح الوضع الدولى بشكل كبير وسنتحرك معكم، ومع شركاء آخرين فى الرأى، نحو نظام عالمى متعدد الأقطاب وعادل وديمقراطى".
جاء ذلك فى تصريحات أدلى بها لافروف اليوم الأربعاء، فى مدينة تونشى بشرق الصين حيث وصل فى زيارة يلتقى خلالها نظيره الصينى وانج يى، وفقا لما أوردته قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- مرحلة خطيرة للغاية.. لافروف يتحدث عن العلاقات الدولية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.