عاجل- مرحلة خطيرة للغاية.. لافروف يتحدث عن العلاقات الدولية

جدة - نرمين السيد - وقال لافروف: "نحن مهتمون بأن تتطور علاقاتنا مع الصين بشكل ثابت ومستمر"، مضيفا أننا "نمر بمرحلة خطيرة للغاية فى تاريخ العلاقات الدولية. وأنا مقتنع بأنه فى أعقاب هذه المرحلة، ستتضح ملامح الوضع الدولى بشكل كبير وسنتحرك معكم، ومع شركاء آخرين فى الرأى، نحو نظام عالمى متعدد الأقطاب وعادل وديمقراطى".

جاء ذلك فى تصريحات أدلى بها لافروف اليوم الأربعاء، فى مدينة تونشى بشرق الصين حيث وصل فى زيارة يلتقى خلالها نظيره الصينى وانج يى، وفقا لما أوردته قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.