عاجل- واشنطن تكشف حقيقة انسحاب روسيا من كييف

جدة - نرمين السيد - ةأكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أن روسيا تعيد تموضع قواتها قرب كييف ولم تنسحب.
وقال المتحدث باسم البنتاجون، جون كيربى: "ما بإمكانى إبلاغكم به هو أن الغالبية العظمى من القوات المحتشدة ضد كييف التى رأيناها ما تزال فى مكانها"، مضيفًا لقد رأينا فقط عددًا صغيرًا بدأ بالتحرك بعيدًا عن كييف".
وتابع كيربى أن "روسيا فشلت فى هدفها بالاستيلاء على كييف"، لكن "هذا لا يعنى أن التهديد المحيط بكييف قد انتهى"، وفقا لقناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.
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