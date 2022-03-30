عاجل- أمريكا توجه تحذيرا لمواطنيها فى روسيا

جدة - نرمين السيد - وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية - اليوم الأربعاء - أن هناك إمكانية لتعرض الأمريكيين للمضايقة من قبل قوات الأمن الروسية، بما فى ذلك الاعتقال، وذلك بسبب موقف واشنطن من العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا.

ويأتى هذا التحذير بعدما تعرضت نجمة كرة السلة الأمريكية بريتنى جرينير للاحتجاز فى روسيا لأكثر من شهر.