عالميا.. إصابات كورونا تتجاوز 485 مليون حالة

جدة - نرمين السيد - وأضافت الجامعة، فى أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكترونى اليوم الأربعاء، أن إجمالى الوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجى حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و133 ألفا و414 حالة.

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتى بلغت أكثر من 80 مليون حالة، فى حين تجاوزت حصيلة الهند 43 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 29.8 مليون حالة.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بـ 978 ألفا و648 حالة، تلتها البرازيل فى المرتبة الثانية بـ 659 ألفا و508 حالات، ثم تأتى الهند فى المرتبة الثالثة بإجمالى وفيات 521 ألفا و101 حالة.