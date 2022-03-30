ملفات مهمة على مائدة اللجنة السعودية الأردنية المشتركة

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن الجانبين أشادا بحجم التبادل التجارى المتزايد بين المملكة والأردن من خلال إيجاد الحلول العملية التى تواجه القطاع الخاص فى البلدين، وحث أصحاب الأعمال على تبادل المعلومات التجارية بالسوقين السعودى والأردنى، والتعاون فى جميع المجالات المشتركة.

وتم خلال الاجتماع توقيع عدد من الاتفاقيات المشتركة التى ستسهم فى تحقيق أهداف اللجنة، وتبادل الخبرات والمعلومات بين البلدين فى مجالات السكك الحديدية والنقل والاتصالات وتقنية المعلومات والجمركى والشؤون البلدية والهندسية والمقاولات، والشؤون الإسلامية والثقافية والإعلام، والتعليم.

إضافة إلى الاستمرار فى العمل على برنامج التعاون الموقع بين المؤسسة العامة للتدريب التقنى والمهنى فى المملكة الأردنية ومؤسسة التدريب المهنى فى الأردن. ‏‎

وناقشت اللجنة المشتركة التعاون فى مجال السياحة والتراث الوطنى بتبادل الخبرات فى مجال السفن السياحية بتحفيز السياحة البينية للزوّار الدوليين بين البلدين. ‏‎

ودعا الجانبان لإقامة مشاريع ذات قيمة مضافة مشتركة فى البلدين لاستغلال الميزة التنافسية لكل دولة والاستفادة من المزايا والامتيازات الموجودة فى اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى.