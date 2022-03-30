كورونا فى الصين.. كوفيد يسجل إصابات مفزعة فى 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - وقالت اللجنة الوطنية للصحة فى الصين، إن إجمالى الإصابات الكلية بـ كورونا فى البلاد، ارتفع إلى 147 ألفا و437 حالة، بينما تظل حصيلة الوفيات ثابتة عند 4638 حالة.
وأضافت اللجنة أن 1565 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا.
وكانت قد أعلنت الصين الأحد الماضى، أكبر إغلاق كلى لإحدى مدنها منذ بدء تفشى الوباء قبل أكثر من عامين.
كورونا فى الصين
وأضافت أن مدينة شنجهاى سيتم إغلاقها على مرحلتين خلال تسعة أيام، فيما تجرى السلطات مسحات للكشف عن "كوفيد 19".
ورغم ذلك، أعلنت مدينة شنجهاى، أمس الثلاثاء ارتفاعًا جديدًا فى عدد الإصابات بــ كورونا، رغم الإغلاق الذى فرضته السلطات الصينية.
ووفقًا لـ "سى إن إن"، أصبحت المدينة فى الأيام الأخيرة بؤرة لموجة إصابات جديدة بمتحور أوميكرون من فيروس كورونا.
وفى سياق متصل، تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات بـ كورونا، تليها الهند، ثم البرازيل وبريطانيا وروسيا وتركيا وفرنسا وألمانيا وإيران وإسبانيا وإيطاليا والأرجنتين وكولومبيا وإندونيسيا وبولندا والمكسيك وأوكرانيا وجنوب إفريقا وهولندا والفلبين وماليزيا.
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