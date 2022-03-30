الكرملين: رجل الأعمال أبراموفيتش رتب اتصالات بين موسكو وكييف

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم الكرملين دميترى بيسكوف - حسبما نقلت قناة روسيا اليوم الإخبارية أمس الثلاثاء - "يشارك رومان أبراموفيتش فى تسيير اتصالات معينة بين الطرفين الروسى والأوكرانى، ومع أنه ليس عضوا رسميا فى الوفد، إلا أنه يحضر فى إسطنبول اليوم من جانبنا".

وردا على سؤال عن الطرف الذى قرر إشراك أبراموفيتش فى المفاوضات قال بيسكوف: "تسيير الاتصالات بين الطرفين يتطلب بطبيعة الحال موافقتهما على ذلك، وفى حالة أبراموفيتش فهذه الموافقة جاءت من الطرفين".

وكان بيسكوف كشف أن أبراموفيتش شارك فى المفاوضات الروسية الأوكرانية فى مرحلتها الابتدائية.