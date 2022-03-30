روسيا توجه تحذيرا جديدا لـ العالم.. اعرف السبب

جدة - نرمين السيد - ونقلت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية عن نيبينزيا قوله -خلال جلسة لمجلس الأمن الدولى- أمس الثلاثاء، إن: "الأسباب الحقيقية التى تهدد سوق الأغذية العالمية بتقلبات خطيرة، لا تكمن فى أعمال روسيا بل فى هستيريا العقوبات التى لا حدود لها، والتى شنها الغرب على روسيا، دون أن يفكر فى سكان ما يسمى الجنوب العالمى ولا مواطنى الدول الغربية".

وأضاف أن "محاولة عزل روسيا اقتصاديا وماليا ولوجستيا عن قنوات التعاون التى تم ترتيبها منذ سنوات، قد بدأت بالتحول إلى أزمة اقتصادية ذات أبعاد تاريخية".. مشيرًا إلى أنه "من الواضح أن تخفيف التوترات عن الروابط اللوجستية والنقل والصلات المالية وضمان استمرار التوريدات وإحلال الاستقرار فى الأسواق الزراعية والغذائية الدولية يمكن فقط عبر التخلى عن القيود غير الشرعية المفروضة من طرف واحد".

وأكد نيبينزيا أن روسيا تنفذ بدقة التزاماتها الدولية، وبالتالى لن يكون هناك أى تهديد على العسكريين الأوكرانيين الذين سيلقون سلاحهم .. منتقدًا الدعوات الغربية "لهدنة إنسانية" فى أوكرانيا، مشيرا إلى أن موقف تلك الدول غير منطقى إذ أنها رفضت مشروع القرار الروسى حول الوضع الإنسانى فى أوكرانيا، الذى كان "يتضمن عددا من الخطوات لتسوية الأزمة الإنسانية بشرق أوكرانيا قبل كل شيء".

وأفاد بأنه "على هذه الخلفية تبدو التصريحات التى أطلقت اليوم، وخاصة من قبل الوفود الغربية، منافقة".. معربًا عن قلق موسكو إزاء الأنباء عن الاضطهادات بحق بعض النشطاء والصحفيين والشخصيات الاجتماعية فى أوكرانيا.

وطالب السفير الروسى بتقديم توضيحات لمشاركة عربات تحمل لوحات دبلوماسية فى القتال قرب خاكوف، معبرا عن قلقه إزاء مصادرة القوات الأوكرانية للسيارات التى تحمل رموز الأمم المتحدة واستخدام النازيين سيارات منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا.