غادروا فورا.. أمريكا توجه تحذيرا عاجلا لمواطنيها فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لموقع "سكاى نيوز عربية"، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، تحديثًا للإرشادت الخاصة بسفر مواطنيها إلى أوكرانيا، تضمن تحذيرًا من أنهم قد يتعرضون للمضايقة أو الاعتقال على أيدى مسؤولى الأمن فى الحكومة الروسية.

وقالت الوزارة فى تحديثها إنه ليس من الرورى على الأمريكيين، أن يسافروا إلى أوكرانيا بسبب العملية العسكرية الروسية، مطالبة إياهم بمغادرة البلاد فورا، عبر الوسائل البرية المتاحة، إذا أمكنهم ذلك.

وشددت على ضرورة الاهتمام بمتابعة الإعلانات الرسمية الأمريكية ووسائل الإعلام الدولية والمحلية، لتلقى المعلومات بشأن تغير الظروف الأمنية والتنبيهات الخاصة للعثور على مكان آمن.

وأوضحت الخارجية الأمريكية، أن هناك تقارير تفيد بأن الجيش الروسى لاحق واحتجز مواطنين أمريكيين لدى إجلائهم من المناطق التى اجتاحها فى أوكرانيا، إلى داخل روسيا أو بيلاروسيا.

وأكدت أن كل ذلك جاء بسبب موقف الولايات المتحدة من الحرب، المندلعة منذ 24 فبراير الماضى.