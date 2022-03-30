مسؤولة أمريكية: الأزمة الأوكرانية تسببت فى نقص حاد فى الغذاء بالبلاد

وأضافت شيرمان فى اجتماع للأمم المتحدة عقد اليوم، حسبما ذكرت قناة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية، أن روسيا قصفت ثلاث سفن مدنية على الأقل تحمل بضائع من البحر الأسود، مشيرة إلى أن البحرية الروسية تعطل قدرة أوكرانيا على تصدير الحبوب وتمنع حوالى 94 سفينة محملة بالغذاء من الوصول إلى البحر المتوسط.
وتابعت شيرمان أن مزاعم روسيا حول أن العقوبات التى فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها قادت إلى ارتفاع تكاليف الغذاء فى جميع أنحاء العالم تتجاهل حقيقة أن روسيا منعت صادرات الحبوب الأوكرانية من الوصول إلى بقية العالم.
من جانب آخر، قالت "جويس مسويا" نائبة منسق الشؤون الإنسانية فى الأمم المتحدة، فى كلمة أمام مجلس الأمن الدولى اليوم الثلاثاء، إن أكثر من 10 ملايين أوكرانى فروا من منازلهم منذ اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية شهر فبراير الماضي.
وأوضحت، حسبما نقلت قناة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم، أن من بين الفارين، 6.5 مليون شخص نزحوا داخلياً و3.9 مليون عبروا الحدود إلى البلدان المجاورة.
وأشارت المسئولة الأممية إلى أن المساعدات الإنسانية تتزايد كل يوم للأوكرانيين حيث يوجد الآن أكثر من 1230 من موظفى الأمم المتحدة فى البلاد يعملون مع أكثر من 100 منظمة إنسانية فى جميع أنحاء أوكرانيا.
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