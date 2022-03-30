بدأ سريان وقف العمليات العسكرية للتحالف العربي في الداخل اليمني، صباح الأربعاء، في خطوة تأتي دعما للجهود السياسية الرامية للوصول إلى حل شامل في اليمن.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، فإن وقف العمليات العسكرية في اليمن يبدأ اعتبارا من الساعة السادسة من صباح الأربعاء 30 مارس الجاري.
وكان المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، العميد الركن تركي المالكي، أعلن الثلاثاء وقف العمليات العسكرية في الداخلي اليمني.
وقال المالكي إن هذه الخطوة التي جاءت من أجل إنجاح المشاورات وخلق بيئة إيجابية لصنع السلام خلال شهر رمضان، تأتي بناءً على دعوة أمين عام مجلس التعاون الخليجي، نايف الحجرف.
ويسري وقف العمليات العسكرية طوال فترة المشاورات اليمنية - اليمنية المنعقدة في الرياض، تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي، وتمتد حتى السابع من أبريل المقبل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بدء سريان وقف العمليات العسكرية في الداخل اليمني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.