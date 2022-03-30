نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد صرف الضمان الاجتماعي المطور 1443 وطريقة معرفة رقم الضمان من خلال الخط الساخن أو sbis.hrsd في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواعيد صرف الضمان الاجتماعي المطور 1443 نقدمها لكم حيث يحتل موضوع صرف معاشات الضمان الاجتماعي الجديد داخل المملكة العربية السعودية تحت قيادة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مواقع البحث في الوقت الراهن ويتساءل عنه المزيد من الأفراد لأنه بمثابة يد المساعدة للعديد من الأسر السعودية، ولمعرفة مزيد من التفاصيل يرجي متابعة مقالنا اليوم.

مواعيد صرف الضمان الاجتماعي المطور 1443



يتأهب المزيد من الأفراد لمعرفة مواعيد صرف معاشات الضمان الإجتماعي الجديد لعام 1443 والذي يساعد العديد من الأسر المحتاجة والأفراد المتقدمين وكل الأفراد الذين يتوفر لديهم شروط الاستحقاق حتي يتم تقديم الحاجات الرئيسية التي تساعدهم على توفير قوت يومهم، حيث لابد أن يتوفر الشروط التالية في المتقدمين وهي كالآتي:

عدم توفر دخل شهري يستطيع من خلاله الفرد توفير قوت يومه وعدم توفر سجل تجاري للمتقدم.

لابد تن يكون المتقدم حامل للجنسية السعودية ولابد أن إلا يزيد سن المتقدم من الأفراد المسنين عن 60 عام.

لابد أن يكون لدى المتقدم أي مملتكات باهظة الثمن.

موعد صرف الضمان الاجتماعي

وضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية داخل المملكة العربية السعودية أن ميعاد صرف المعاش للضمان الاجتماعي يتباين من شهر لآخر وذلك حسب اختلاف مواعيد الأجازات والمناسبات الاجتماعية مع العلم أنه سوف يتم صرفه أول كل شهر ميلادي.

طريقة معرفة رقم الضمان الاجتماعي المطور 1443

يمكن الحصول على رقم الضمان الاجتماعي الجديد عن طريق الاتصال على الرقم الخاص بالضمان الإجتماعي الجديد داخل المملكة العربية السعودية وهو كالآتي:

8001222777 أو عن طريق الاتصال برقم الجوال 01012915588، ويتاح أيضا الحصول على رقم الضمان الاجتماعي بشكل إلكتروني من خلال الذهاب إلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ثم النقر على كلمة الخدمات الإلكترونية الموجود في واجهة الصفحة الأساسية ثم النقر على تسجيل الدخول ثم النقر على حساب المستفيد ثم تسجيل كل المعلومات المطلوبة من الموقع وهي اسم المستخدم ورقم الهوية ورقم الهاتف وغيرها من المعلومات الخاصة بالمتقدم، ثم يتم الضغط على رقم الضمان الاجتماعي ثم الانتظار لحظات حتي يتضح الرقم الخاص بالضمان الإجتماعي الجديد.