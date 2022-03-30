التحالف العربى يعلن تفاصيل وقف العمليات العسكرية داخل اليمن

جدة - نرمين السيد - أعلن المتحدث الرسمى باسم قوات التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن، العميد الركن تركى المالكى، وقف العمليات العسكرية بالداخل اليمنى اعتبارًا من صباح اليوم الأربعاء.





ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، عن بيان التحالف، أن ذلك يأتى استجابةً للدعوة المقدمة من الأمين العام لـ مجلس التعاون الخليجى، الدكتور نايف الحجرف بطلب إيقاف العمليات العسكرية تزامنًا مع انطلاق المشاورات "اليمنية – اليمنية"، وبهدف تهيئة الظروف المناسبة لإنجاح المشاورات وخلق بيئة إيجابية خلال شهر رمضان المبارك لصناعة السلام وتحقيق الأمن والاستقرار فى اليمن.

وأضاف البيان أن هذا القرار يأتى أيضا دعمًا للجهود والمساعى الداعمة للوصول إلى حل سياسى شامل ومستدام لإنهاء الأزمة اليمنية، وتحقيق الأمن والاستقرار لليمن الشقيق، والتى تأتى فى سياق المبادرات والجهود الدولية برعاية المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن والمبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية والوصول إلى حل سياسى شامل.

وأوضح العميد المالكى أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستلتزم بوقف إطلاق النار وستتخذ كافة الخطوات والإجراءات لإنجاح وقف إطلاق النار وتهيئة الظروف المناسبة وخلق البيئة الإيجابية خلال شهر رمضان المبارك لصنع السلام وإنهاء الأزمة.

وأكد موقف قيادة القوات المشتركة للتحالف الداعم للحكومة اليمنية الشرعية بموقفها السياسى وتدابيرها وإجراءاتها العسكرية، كما أكد وقوف قيادة القوات المشتركة للتحالف الدائم مع أبناء الشعب اليمنى الشقيق لتحقيق تطلعاته وبناء دولته وبما يحقق الأمن والرخاء.