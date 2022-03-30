استشهاد منفذ عملية تل أبيب.. والاحتلال يعلن هويته

جدة - نرمين السيد - ونسبت قناة كان العبرية إلى شرطة الاحتلال الإسرائيلى قولها "إن منفذ العملية يدعى ضياء حمارشة (27 عامًا) وهو أسير محرر من محافظة جنين الواقعة فى شمال الضفة الغربية".

وقالت القناة إن منفذ العملية قام بإطلاق النار على سيارة فى شارع هرتسل فى بنى براك، ثم انتقل لمحطة وقود، وواصل نحو رمات جان وهناك أطلق النار على شرطى إسرائيلى.. ونسبت القناة إلى رئيس بلدية بنى براك قوله للإسرائيليين "ابقوا فى منازلكم ولا تخرجوا".

وقالت صحيفة معاريف إن وزير الدفاع بينى جانتس يجرى حاليا تقييما أمنيًا للوضع بعد عملية بنى براك بتل أبيب بحضور رئيس الأركان أفيف كوخافى، ورئيس الشاباك ومنسق أعمال الحكومة فى الأراضى الفلسطينية، ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية، ورئيس شعبة العمليات.

ووصل وزير الأمن الداخلى الاسرائيلى عومر بارليف إلى مكان عملية إطلاق النار فى بنى براك بتل أبيب.

وقالت القناة السابعة العبرية إن المستوطنين فى بنى براك هاجموا وزير الأمن الداخلى بارليف ووجهوا له الشتائم احتجاجًا على ما وصفوه بالتقصير الأمنى فى أعقاب عملية إطلاق النار.