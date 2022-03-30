منحة سريعة من سلفة 5000 ريال دعم مالي فوري لمن تتوافر به الشروط قبل شهر رمضان المبارك 1443

يبحث الكثير عن منحة سريعة من سلفة 5000 دعم مالي فوري، وذلك عبر محرك البحث جوجل، وذلك عن طريق طلب سلفة مع اقتراب شهر رمضان الكريم، وذلك ما يحتاجه الكثير من المواطنين لطلب سريعة من أجل سد احتياجات الاسر، ومتطلبات ذلك الشهر الكريم، وتعمل تلك السلفة على توفير الدعم السريع، وإن كنت ترغب في معرفة المزيد حول هذا الموضوع تابع ذلك المقال.

مميزات منحة سريعة من سلفة



تتمثل أهم مميزات السلفة الفورية في النقاط التالية:

من أهم المميزات التي تتميز بها منصة السلفة الفورية هي أنها تتوافق مع الشريعة الإسلامية.

من مزاياه أنه يتم صرف تلك السلفة أون لاين، وذلك فور التقديم لها من خلال منصة سلفة، ويتم إيداعه بحسابك فور الموافقة على طلبك.

يتميز بأن له هامش ربحي بسيط، وصاحبة خلقية منخفضة للغاية.

تتميز تلك السلفة بوجود أقساط مرنة متفق عليها بين المستفيدين والمنصة التي تكون بشكل مريح.

لا تحتاج تلك السلفة إلى تحويل الراتب.

ومن مميزات تلك السلفة في أسرع قرض شخصي والموافقة عليها سريعًا، وذلك بعد توافق الشروط

الشروط الواجب توافرها للحصول على تمويل منصة سلفة



تتمثل الشروط الواجب توافرها من أجل الحصول على السلفة الفورية في النقاط التالية:

يجب أن يكون الشخص طالب السلفة أن يكون سعودي الجنسية.

يشترط ألا يقل الراتب عن 4000 ريال سعودي.

يكون عمر الشخص المتقدم يبدأ من 18عام إلى 60 عام.

وعلى ذلك يشترط أن يكون قد استمر في عمله فترة عمل تصل إلى 3 أشهر للعاملين في القطاع العام، والقطاع الخاص على أن لا تقل عن 6 أشهر.

كيفية الحصول على تمويل من منصة سلفة

تتمثل كيفية الحصول على تمويل من منصة سلفة في النقاط التالية: