نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة الاستعلام عن أسماء المستفيدين من المساعدة المقطوعة وموعد الصرف في المقال التالي

المساعدة المقطوعة تتولى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية صرف المساعدة المقطوعة بمواعيد وينتظرها الكثير من الاسر محدودى الدخل وممن لهم ظروف خاصة ومن مستحقي المساعدة المقطوعة، وهو ماسوف نوضحه بالمقال عن الفئات التي تستحق صرف المساعدة المقطوعة وكيفية الاستعلام عن الاستحقاق لمن لهم احقية فى صرف المساعدة وشروط والية الاستحقاق، حيث تم صرفها من جانب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهذه الدفعة رقم 32، حيث تم تأخير موعدها 3 شهور بسبب فرض حظر التجوال وانتشار فيروس كورونا، ولمن يريد معرفة مواعيد صرف المساعدة المقطوعة فهذه المواعيد يتم تحديدها وفقا لرؤية المملكة، حيث يمكن صرفها سنويا أو بموعد أقل من ذلك، حيث يتم صرفها وفقا لقرارات المملكة ولا يتم صرفها شهريا ويجب التنويه أن قيمة المساعدة المقطوعة تكون قيمتها تتراوح ما بين 10 إلي 30 ألف ريال سعودي وذلك حسب كل أسرة سعودية وما مدى احتياجها. كيفية الاستعلام والتأكد من أسماء المستفيدين من المساعدة المقطوعة: شروط التسجيل في المساعدة المقطوعة: يبدأ عمر المتقدم بحد أدنى من 35 عام ولا يقل عن ذلك.

يشترط أن تكون جنسية المتقدم سعودي من الأصل بالإضافة إلى أن يكون مقيم على أرض المملكة.

لا يمتلك المتقدم أي سجل تجاري من قبل أو أي مصدر دخل.

من الضروري أن يكون راتب الشخص المتقدم في حالة كونه متزوج بحد أقصى 8680 ريال سعودي ولا يتجاوز ذلك أما في حالة كونه أعزب فيكون 3000 ريال سعودي ولا يتجاوز ذلك. الفئات الواجب استحقاقها للمساعدة المقطوعة: الأسر ضعيفة الدخل وغير ميسورة الحال.

أسر السجناء

الأرامل والأيتام والمطلقات وفقاً لضوابط الوزارة.

والأشخاص الذين أصابوا بفيروس كورونا ويتم عزلهم مؤقتا. عمر شويل - جدة طريقة الاستعلام عن أسماء المستفيدين من المساعدة المقطوعة وموعد الصرف - ثقفني

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